Курды заявили о бегстве семей боевиков ИГ* из района Сирии, где Турция проводит операцию

Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии сообщила о том, что из лагеря Айн-Исса, где Турция проводит военную операцию, сразу после обстрела бежали несколько семей боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Об этом сирийские курды написали на своей официальной странице в Facebook.

«Турция подошла к лагерю Айн-Исса, где находятся тысячи членов семей боевиков. Некоторые из них действительно смогли сбежать после обстрела, совершенного наемниками», - говорится в сообщении.

Лагерь расположен в провинции Ракка, на территории, контролируемой арабо-курдскими «Сирийскими демократическими силами», военным образованием автономии. В пятницу, 11 октября, стало известно, что лагерь Айн-Исса, в котором проживают около 13 тысяч жителей, подвергся обстрелам со стороны турецкой армии.

Курды призвали международное сообщество обратить на данную ситуацию внимание и вмешаться, чтобы предотвратить «катастрофу».

Ранее «Сирийские демократические силы» сообщили, что в боях с турецкой армией уничтожили семь танков и 75 солдат. Кроме этого, по данным курдского информационного агентства ANF News, город Рас-эль-Айн, о захвате которого в субботу сообщило Минобороны Турции, продолжает оказывать сопротивление.

Анкара начала военную операцию 9 октября. Ее цель - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ