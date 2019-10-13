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Уникальный случай в боевой авиации: как истребитель США подбил в воздухе сам себя

Наталия Майорова
01:22 13.10.2019
Речь идет об испытаниях американского истребителя F11F, прошедших в 1956 году. Тогда пилот чудом остался жив, но в результате инцидента посадил самолет на верхушки деревьев.
Уникальный случай в боевой авиации: как истребитель США подбил в воздухе сам себя
© Фото: US Government

Двадцать первого сентября 1956 года в истории боевой авиации произошел уникальный случай: истребитель ВВС США F11F Tiger случайно подстрелил сам себя из 20-миллиметровой пушки.

Это произошло сразу после того, как эра так называемых «прямокрылых» самолетов подошла к концу. Как уточняет автор издания We Are The Mighty, воздушное судно классической компоновки больше не могло выдерживать конкуренцию с более новыми моделями – стремительными и маневренными.

В частности, командование ВВС США потребовало создать достойного противника для МиГ-15, который считался триумфатором. В результате, конструкторы создали такой истребитель: на форсаже турбореактивный двигатель Wrigth J65-W-18 разгонял Tiger до 1170 километров в час, что было на сотню больше, чем у МиГ-15.

В сентябре 1956 года летчик Том Аттридж выполнял на американском истребителе испытательный полет. На пике с высоты шести километров он включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Через 11 секунд Аттридж ощутил попадания в собственный самолет, находившийся уже на высоте чуть более двух километров. Один из снарядов пробил фонарь кабины, другой - воздухозаборник двигателя.

В результате, Аттридж запросил возвращение на базу, после чего снизил тягу, чтобы поврежденный фонарь кабины не разлетелся на куски. Но уже в трех километрах от аэродрома двигатель истребителя окончательно вышел из строя.

«Аттридж не покинул самолет - эти испытатели сумасшедшие. Он посадил его на верхушки деревьев», - пишет обозреватель.

Пилот получил небольшие травмы, но остался жив и был подобран спасательным вертолетом. После проведения исследований выяснилось, что F11F подбил сам себя: на максимальной скорости истребитель обогнал собственные снаряды по дуге.

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