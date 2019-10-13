Путин заявил об отсутствии влияния на рынок нефти атак на саудовские НПЗ
Удары по нефтедобывающей инфраструктуре Саудовской Аравии никак не отразились на рынке энергоносителей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
Ценовые колебания были незначительными, добавил российский лидер. Специалисты зафиксировали их в первые часы после атаки, но вскоре основные показали пришли в норму, сказал глава российского государства.
«Подобные акции не приносят результатов ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх», - отметил Путин.
Атака беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии произошла в ночь на 14 сентября. В результате удара по инфраструктуре государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Ответственность за это на себя взяли повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.