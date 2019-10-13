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Эксперт рассказал, у кого Киев будет просить деньги на Донбасс

Ивана Живкович
11:56 13.10.2019
Ранее в Раде заявили, что средств на преображение региона у страны нет.
Эксперт рассказал, у кого Киев будет просить деньги на Донбасс
© Фото: Senkar Tomas, CTK Globallookpress

В случае если ЛНР и ДНР вернутся под контроль украинского правительства, Киев будет просить деньги на восстановление региона у Евросоюза и США, потому что собственных средств у страны не хватит. Об этом «Звезде» рассказал политолог Юрий Светов.

«Украина последние годы ходит по миру с протянутой рукой, она не просто просит, а требует, чтобы ей давали деньги на все ее проблемы. Очевидно, что будут требования к Европейскому союзу, к американцам, чтобы они дали деньги на восстановление», -  считает политолог.

Однако, как отметил Светов, все может оказаться еще хуже: Украина, вероятно, вообще не заинтересуется восстановлением региона.

«Когда вели военные действия и разрушали Донбасс, уничтожали там аэропорт, заводы, они же не думали о том, что это нужно восстанавливать. Даже когда произойдет урегулирование, скорее всего, все останется в таком виде, в полуразрушенном», - добавил политолог.

В субботу, 12 октября, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса. По его словам, затраты на это могут превысить суммы в десятки миллиардов долларов. Но вопросами финансирования народных республик, добавил депутат, начнут заниматься лишь после возврата контроля над ними.

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