Путин рассказал о влиянии дестабилизации ситуации в зоне Персидского залива на сотрудничество в ОПЕК+

Россия вместе с другими странами-партнерами продолжит заниматься стабилизацией ситуации на мировых рынках энергоносителей в рамках ОПЕК+. Удары по нефтяной инфраструктуре в зоне Персидского залива не способны повлиять на взаимодействие России и арабских государств в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в совместном интервью RT Arabic, Sky News Аrabia и Al Arabiya.

По его словам, происходящее только еще больше сплотит партнеров, а те, кто считает иначе, «глубоко заблуждаются».

«Наша цель (в рамках ОПЕК+ - прим. ред.) - стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Техническая задача - понизить объем запасов в мире до разумных, чтобы эти запасы не давили на цену… Все, что сделано, было сделано в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что любая попытка дестабилизации рынка должна встречать ответную реакцию. Совместно с другими государствами Россия будет работать над тем, чтобы «свести к нулю» эти попытки, отметил президент.

Путин также напомнил, что Россия выступила с инициативой создать новую организацию из стран, включая США и государства Евросоюза, для обсуждения кризисных ситуаций и острых вопросов, возникающих в зоне Персидского залива.

«Кто-то поддерживает эту инициативу, а кто-то считает ее преждевременной, исходя из острых противоречий между странами региона. На мой взгляд, все-таки как раз исходя из этого обстоятельства, из наличия острых противоречий, было бы правильным создать такую площадку, чтобы люди могли хотя бы встретиться между собой. Иногда важным является не сам факт переговоров, а рукопожатие, это уже имеет значение», - заключил он.

Концепцию безопасности в Персидском заливе Россия представила в июле в ООН. Помимо создания специальной организации для обсуждения проблем в регионе, также предложено отказаться от постоянной дислокации там группировок внерегиональных стран и создать демилитаризованные зоны.