МИД России заподозрил США в попытке подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о явных попытках подорвать работу этой международной организации. С таким заявлением выступили в МИД России.

По состоянию на 9 октября 2019 года около 50 стран-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий период в бюджет организации, что привело к серьезному ухудшению ее финансового положения. Об этом должников проинформировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», - говорится в сообщении МИД РФ.

Вашингтон не рассчитался по долгам за этот и прошлые годы, отметил помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан. По его словам, США должны 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы.

При этом общая недостача по регулярному бюджету организации составляет один миллиард 385 миллионов долларов. В списке главных неплательщиков, помимо США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла, которые на всех должны 97% неуплаченной суммы.

Серьезные трудности в работе секретариата ООН могут возникнуть уже в сентябре, предупреждают в международной организации. Ключевые подразделения секретариата Генеральной ассамблеи вынуждены принимать меры жесткой экономии, включая расходы на кондиционирование, охрану и электроснабжение ООН.