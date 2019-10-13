Путин назвал непродуктивными обвинения в адрес Ирана в нарушении СВПД

Владимир Путин прокомментировал звучавшие предложения привязать ракетную программу Ирана к Договору СВПД. По мнению российского президента, в этом вопросе не стоит смешивать одно понятие с другим.

«Это разные темы. Ракетная программа - одно, ядерная программа - это другое. Это не значит, что по этой теме не надо говорить, тем более, если она вызывает озабоченность. Надо. Но не нужно смешивать одно с другим, чтобы не убить на корню то, что уже было сделано. Поэтому я считаю, что такой разговор возможен, но это не должно вести к уничтожению уже достигнутых результатов по первой важнейшей теме - ограничению ядерной активности Ирана», - пояснил Путин в интервью RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Президент России также высказал свое мнение по поводу обвинений в адрес Ирана в нарушении СВПД. Президент России подчеркнул, что разрешить данную ситуацию может только профессиональный, нейтральный судья, признанный международным сообществом. И это МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии заявляло, что Тегеран полностью выполняет свои обязательства. Поэтому утверждать, что Иран нарушает СВПД, непродуктивно.

«Я уж не говорю о том, что это нечестно - предъявлять Ирану то, чего он не делает. Но и непродуктивно, потому что когда любая страна сталкивается с несправедливостью, то начинает вести себя по-другому, а не так, как записано на бумажках. Если в отношении Ирана не выполняются обязательства, то почему он должен выполнять? Тем не менее мое мнение заключается в том, что лучше бы Иран придерживался буквы и духа этого соглашения», - выразил свое мнение глава РФ.

В середине 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в рамках формата «5+1» объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Но сделка просуществовала менее трех лет.

Ситуация вокруг СВПД обострилась в мае 2018 года, когда американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также заявил о восстановлении всех санкций, которые были приостановлены на время сделки. Спустя год Тегеран отказался от некоторых ядерных ограничений. Первый этап касался запасов обогащенного урана, затем власти Ирана заявили об обогащении урана на том уровне, который необходим стране. А 6 сентября Тегеран объявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

Предметом разногласий в международном сообществе является также ракетная программа Ирана. В США и ряде других стран считают, что согласно резолюции СБ ООН 2231 Тегерану запрещено производить ракетные пуски. Однако другие государства трактуют документ иначе. Так, Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. Сам Тегеран тоже не считает свою ракетную программу нарушающей резолюцию Совбеза ООН и участвовать в переговорах по данному вопросу отказывается.