Синоптики рассказали, когда в Москву придет глубокая осень

На следующей неделе Москва войдет в период так называемой глубокой осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столицу придут небольшие дожди, а температурный режим будет соответствовать началу октября.

«Сейчас мы вступаем в полосу "глубокой осени", которая продлится с 15 по 23 октября. Что касается температурного фона, то он тоже достаточно высокий: вся следующая неделя по среднесуточной температуре будет выше нормы на четыре-семь градусов, что соответствует показателям начала октября», - заявил Тишковец.

Синоптик добавил, что самым холодным днем недели станет среда. По прогнозам, ночью температура может опуститься до нуля градусов, пройдет небольшой дождь, днем столбики термометров поднимутся до 8-13 градусов. В другие дни недели дневная температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.