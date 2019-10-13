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Путин назвал истинные цели НАТО у российских границ

Ян Брацкий
12:55 13.10.2019
Российский лидер назвал Североатлантический альянс инструментом внешней политики Вашингтона.
© Видео: RT Arabic, Sky News, Al Arabiya © Фото: U.S. Army Europe

Продвижение инфраструктуры НАТО к границам Российской Федерации не может не вызывать тревоги. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, комментируя вопрос постепенного расширения Североатлантического альянса на восток в интервью изданиям RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Российский лидер отметил, что Москва давно и последовательно озвучивает свои опасения, на которые в руководстве НАТО должным образом не реагируют.

«Нам всегда отвечали, что это не направлено против вас и ничего страшного в этом продвижении нет, так как НАТО трансформируется и уже не носит военный и агрессивный характер. Однако Устав НАТО никто не менял, и там есть соответствующая статья, которая говорит о военной поддержке членов своей организации. Это военный блок, и, конечно, когда инфраструктура военного блока продвигается к нашим границам, никакой радости у нас это не вызывает», - заявил Путин.

В современных реалиях НАТО остается инструментом внешней политики Вашингтона, добавил президент России. Он отметил, что как только та или иная страна становится членом альянса, на ее территории тут же появляются определенные виды вооружений.

«Так, элементы системы противоракетной обороны появились в Румынии, скоро они появятся в Польше. Это близко от наших границ и представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Эта попытка обречена на провал, но ничего хорошего в этом нет. Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, которая нагнетает обстановку», - добавил глава российского государства.

Тем временем в Соединенных Штатах вынуждены были признать, что Североатлантический альянс давно утратил превосходство над Россией. К такому выводу пришел председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Ранее министр обороны США Марк Эспер назвал Россию крупнейшей угрозой для американской безопасности, а Китай - еще большей угрозой, но в долгосрочной перспективе.

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