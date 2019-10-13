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Путин рассказал о совместных проектах России и Саудовской Аравии

Лина Давыдова
12:18 13.10.2019
Россия и Саудовская Аравия развивают отношения по таким направлениям, как экономика, военно-техническое взаимодействие, а также урегулирование ситуации в Сирии.
Путин рассказал о совместных проектах России и Саудовской Аравии
© Фото: RT, Al Arabiya, Sky News Arabia

Отношения между Россией и Саудовской Аравией развиваются по многим направлениям. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. По его словам, в Советском Союзе отношения между государствами были на низком уровне, но за последние годы все поменялось. Особенно Путин отметил экономическое сотрудничество.

«Начну с экономики. Здесь нам еще нужно очень многое сделать, но темп хороший. В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первое полугодие - уже 38%. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты. Наш Фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме десяти миллиардов долларов, два миллиарда долларов уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, несколько достаточно перспективных и интересных уже реализовано», - рассказал президент России в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Путин также не исключил возможность работы российских компаний на территории Саудовской Аравии. Так, один из российских холдингов рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса в дружественном государстве.

«Одна из наших компаний рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более одного миллиарда долларов. Это "СИБУР Холдинг" - наша крупнейшая в этом секторе экономики компания», - пояснил Путин.

У России и Саудовской Аравии выстраиваются доверительные отношения в такой чувствительной сфере, как военно-техническое взаимодействие. Государства давно ведут переговоры по данному направлению, отметил Путин.

И одна из важнейших совместных работ двух государств заключается в решении региональных кризисных ситуаций. Президент России отметил положительную роль Саудовской Аравии в решении кризиса в Сирии.

«Мы наиболее тесно работаем с Турцией, Ираном, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции добиться было бы абсолютно невозможно», - выразил свое мнение Путин.

Президент России поблагодарил короля Саудовской Аравии и наследного принца за конструктивную позицию по разрешению ситуации в Сирии. Путин также выразил уверенность в том, что его предстоящий визит в дружественное государство даст хороший толчок развитию и двусторонних связей, и нашего сотрудничества на международной арене.

Глава РФ посетит Саудовскую Аравию 15 октября. Это второй визит Путина в эту страну. Впервые официально он посетил ее в 2007 году и встречался с прежним королем государства Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом. 

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