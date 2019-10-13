В правительстве Иркутской области объяснили рост зарплаты губернатора

Зарплата губернатора Иркутской области Сергея Левченко и других госслужащих будет индексирована на 20%. Это стало возможным благодаря росту доходов регионального бюджета, сообщил глава правительственной пресс-службы Павел Добродеев.

Ранее стало известно о том, что Левченко направил в Законодательное собрание региона предложение об увеличении своего жалования на 44% - с 19 до 27 тысяч рублей.

Добродеев подчеркнул, что в период с 2015 года доходы Приангарья выросли на 88%, а заработная плата государственных служащих остается неизменной с 2012 года. При этом цифры в расчетных листках изменятся не только у представителей исполнительной власти, добавил он.

В 2019 году общая сумма доходов казны Иркутской области составила около 196 миллиардов рублей, и это позволит повысить оклады работникам бюджетной сферы, в том числе участникам ликвидации последствий катастрофических паводков, сообщает сайт aif.ru.

Законопроект об увеличении оклада губернатора Иркутской области Сергея Левченко уже внесен в Законодательное собрание. В случае его одобрения в четвертом квартале 2019 года дополнительные расходы регионального бюджета составят 32 миллиона рублей, а в 2020 году - порядка 128 миллионов рублей.