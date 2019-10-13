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Путин оценил последствия военных действий в Ираке и Ливии

Кирилл Кунецкий
12:22 13.10.2019
По словам российского лидера, последствия военных действий дестабилизируют весь Ближний Восток.
Путин оценил последствия военных действий в Ираке и Ливии
© Фото: Robert King, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

После военного вторжения США в Ирак многие бывшие офицеры армии Саддама Хусейна примкнули к ИГИЛ*, а хаос, который воцарился после военных операций в Ливии, не прекращается до сих пор. Об этом заявил Владимир Путин в большом интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию

В разговоре с журналистами российский лидер подчеркнул, что Россия изначально не поддерживала планов США на иракском направлении и неоднократно предупреждала о возможных негативных направлениях.

«Первая эйфория от военных побед быстро сменилась унынием и пессимизмом в связи с последствиями этой победы, потому что произошло разрушение всех государственных структур в Ираке, а никаких новых структур им на смену, во всяком случае на первом этапе, не пришло. Наоборот, активизировались радикальные силы, усилился аспект, который мы называем террористическим. Многие бывшие офицеры армии Саддама Хусейна и сотрудники спецслужб перекочевали, и с их помощью создавался ИГИЛ*. Никто не просчитал последствий из тех, кто делал и поддерживал эту акцию. Мы очень рассчитываем на то, что сегодня Ирак будет развиваться в позитивном ключе, несмотря на какие-то внутренние проблемы, будет двигаться вперед, хотя проблем там все еще очень много», - заявил Путин.

Президент России также отметил, что в случае с конфликтом в Ливии западные партнеры поступили нечестно, действуя в обход Совета Безопасности ООН.

«Что касается Ливии, то хаос, который воцарился после военных операций, он, к сожалению, пока не прекращается, но в этом случае нас наши западные партнеры, как говорят у нас в народе, надули. Ведь когда Россия проголосовала за соответствующую резолюцию в Совете Безопасности, там что написано, если как следует почитать? Резолюция запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев, но там ничего не говорилось, что разрешаются бомбардировки какой бы то ни было авиации Ливии, а именно это и было сделано. По сути, это тоже нарушение, в обход Совета Безопасности ООН. Ну а что за этим последовало, мы все хорошо знаем: до сих пор там хаос, неразбериха, хлынул поток мигрантов через Ливию, о чем Каддафи всегда предупреждал, что он закрывает пути мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой "стены", пошел "потоп" в Европу. Теперь все имеют то, от чего предупреждали, но это даже не самое главное. Самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток», - подчеркнул Путин.

Большое интервью российский лидер дал в преддверии официального визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Президент России посетит королевство впервые с 2007 года. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут соглашения о взаимных инвестициях в экономику двух стран.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ

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