Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой Лизой Киселевой

Саратов прощается с погибшей школьницей Лизой Киселевой. У подъезда дома, в котором проживает ее семья, собрались родственники, близкие, одноклассники девочки и просто неравнодушные горожане. Церемония прощания состоится в храме, движение к которому регулируют сотрудники ГИБДД.

Трагедия, которая потрясла весь город, произошла 9 октября. Девятилетняя Лиза Киселева рано утром пошла в школу. Путь до образовательного учреждения пролегал через гаражно-строительный кооператив. Там ребенка встретил местный житель 1984 года рождения Михаил Туватин. Он жестоко расправился с Лизой, а ее личные вещи разбросал по мусорным бакам.

Школьницу искали всем городом. Волонтеры подозревают, что в поисках мог принимать участие и сам Туватин, которого опознали среди тех, кто пришел на место сбора уже после того, как СМИ обнародовали его фотографии.

Туватина оперативно задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. На допросе он сознался в совершении преступления, заявив, что девочка нагрубила ему тем утром и он не смог сдержаться. Вскоре выяснилось, что преступник уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим, в том числе за изнасилование.

Узнав, что на месте преступления проводится следственный эксперимент, сотни местных жителей пришли к гаражному кооперативу и едва не устроили самосуд над убийцей. Полицейскую машину, куда пришлось спрятать Туватина, окружили и чуть не перевернули. Отбить его удалось только при помощи бойцов ОМОНа.

Накануне саратовского суд принял решение заключить Михаила Туватина под стражу на ближайшие два месяца.