Миллион за двадцать минут: как мошенники зарабатывают на утечках данных россиян

Пострадавших от мошенников владельцев банковских карт в России не становится меньше, несмотря на все предупреждения. Участившиеся утечки баз данных банков и сотовых операторов помогают злоумышленникам находить все новых и новых жертв.

Так, недавно жительница Москвы Анна Галкина потеряла почти миллион рублей всего за 20 минут. Мошенники втерлись к ней в доверие и разузнали необходимую информацию для проведения транзакции.

«Представились сотрудниками Рокетбанка, сказали, что заметили незаконную операцию с моей карты. И они хотят меня обезопасить и застраховать мои средства», - рассказала она «Звезде».

Данные потенциальных жертв мошенники узнают благодаря утечкам баз крупных компаний. Одна из последних массовых утечек произошла у Сбербанка: в общем доступе оказалась информация о пяти тысячах клиентах.

«Мы быстро с этим справились. В течение четырех часов обнаружили и закрыли все возможности. Все равно деньги бы не похитили: наши системы имеют тройную систему защиты», - оценил ситуацию в беседе с телеканалом глава Сбербанка Герман Греф.

Тем не менее, он заявил, что за подобные преступления ответственность следует ужесточить, так как они представляют большую общественную опасность.

Другая крупная утечка произошла у мобильного оператора «Билайн»: в Сеть попали данные о девяти миллионах абонентах. Сотрудники оператора предпринимают меры по удалению информации с различных сайтов, однако пока полностью вычистить их не удалось.

Сам по себе так называемый слив информации не опасен. Многое зависит от человека: банки предупреждают, что никаких цифр или секретных слов сообщать никому нельзя, иначе деньги потом будет не вернуть. Самое правильное решение в ситуации, когда некий сотрудник банка рассказывает о неожиданных транзакциях, блокировке карты и других неприятностях, - положить трубку и перезвонить в банк.