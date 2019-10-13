ГосТВ Сирии сообщило о захвате турецкими войсками города Сулук в Ракке

Турецкие войска во время военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук, который находится в северо-восточной части сирийской провинции Ракка. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило Государственное телевидение Сирии.

«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», - передает телеканал Ikhbariya.

В субботу Минобороны Турции заявило, что турецкие вооруженные силы взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн. Командование коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) данную информацию опровергло.

Операцию «Источник мира», которая направлена против запрещенных в РФ «Рабочей партии Курдистана»* и террористической группировки «Исламское государство»*, Турция начала 9 октября. Сирийские власти назвали происходящее попыткой оккупации. В Москве призвали Анкару избегать действий, которые могут помешать урегулированию сирийского конфликта.

*«Рабочая партия Курдистана», «Исламское государство» - террористические организации, запрещены в РФ