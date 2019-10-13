Приехала на сделку с «подозрительными людьми»: раскрыты подробности пропажи девушки в Екатеринбурге

Стали известны подробности пропажи 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. На протяжении нескольких дней после того, как она отправилась продавать свой автомобиль, девушка не выходит на связь.

Сообщается, что через двое суток после пропажи девушку, похожую на Каторгину, видели в обществе подозрительных лиц неславянской внешности, продающих автомобиль перекупщикам в Челябинске. При себе у них якобы были права и документы на него.

Позже коллега одного из участников сделки рассказал о случившемся. Как только стало известно, что на самом деле происходит в ситуации с автомобилем, он тут же отправился в ближайшее отделение полиции.

«Помимо того, что были права, был еще и паспорт с собой, и была девушка на сделке, похожая на хозяйку машины. Поэтому тот, кто выкупал ее в Челябинске, и близко не подумал о криминале, для него это был обычный рабочий день. То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже. Вся ситуация развернулась у нас на глазах, и наш коллега, кто выкупил машину, сразу поехал в полицию», - приводит портал E1.ru слова перекупщика.

На данный момент в поисках девушки задействовано множество волонтеров и сотрудников полиции. Мобильный телефон Каторгиной все еще недоступен. Следственный комитет России возбудил дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».