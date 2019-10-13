Жители Петербурга чудом выловили тонущую енотовидную собаку из реки: видео
К моменту прибытия людей енотовидная собака уже совсем выбилась из сил.
© Видео: Наталия Сачевко, Вконтакте © Фото: Наталия Сачевко, Вконтакте
Жители Санкт-Петербурга спасли енотовидную собаку, которая упала в воду под Володарским мостом. Сохранить жизнь животному помогли случайные прохожие.
Как уточняется в сообщении приюта-реабилитационного центра «Дорога домой», к моменту прибытия людей енотовидная собака уже совсем выбилась из сил.
«Вот такая гражданка в полосатом купальнике была сегодня выловлена сочувствующими гражданами под Володарским мостом», - пишет автор ролика во «Вконтакте».
В результате спасательной операции животное обрело дом: ее забрали к себе прохожие девушки.