Восстание машин: подсчитано, за сколько будет уничтожен мир в случае бунта «роботов-убийц»

Бывший разработчик программного обеспечения Google Лаура Нолан убеждена, что искусственный интеллект мог бы уничтожить целые города за считаные секунды.

Она пояснила, что под такими разработками имеет в виду системы, которые способны принимать решение без человеческого вмешательства. В связи с тем, что в последнее время интерес к искусственному интеллекту лишь возрастает, Нолан призвала относиться к этой угрозе как можно более серьезно.

«Представьте ситуацию, когда на одной территории находится бесчисленное множество таких роботов. И вот они начнут реагировать на поведение других таких машин, создавая очень серьезный конфликт. Это как "военная вспышка"», - цитирует ее Daily Star.

По ее словам, в худшем случае такое противостояние может означать разрушение всего города и даже мира за считанные секунды. Нолан призвала запретить использование автономного оружия, не требующего контроля человеком.