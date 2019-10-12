В Роспотребнадзоре назвали способствующие развитию рака продукты

Употребление в пищу красного мяса, колбасы, пиццы и наггетсов может повлиять на развитие онкозаболевания. Об этом предупредили в Роспотбенадзоре.

Основными рискам для развития онкозаболеваний в ведомстве назвали нездоровое питание, недостаточную физическую активность, употребление табака и алкоголя. По информации ведомства, с этими факторами связано около 30% всех случаев заболеваний.

Ссылаясь на исследования Международного агентства по изучению рака, в Роспотребнадзоре отметили, что потребление более ста грамм красного мяса в день повышает риск развития рака толстой и прямой кишки на 17%.

«Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки - это колбасы, наггетсы, пицца и другие», - добавили в ведомстве.

По словам специалистов, связанное с нездоровым питанием ожирение может провоцировать появление новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Чтобы снизить риски, Роспотребнадзор рекомендует уменьшить количество вредной пищи в рационе, а красное мясо заменить мясом птицы или рыбой. Кроме того, стоит употреблять больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным действием.