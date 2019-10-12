Смертоносный кокон: появление на свет сотни ядовитых пауков попало на видео
Родившиеся пауки относятся к одним из самых опасных видов в мире.
© Видео: Australian Reptile Park Facebook © Фото: Australian Reptile Park Facebook
Вскрытие кокона ядовитого паука засняли на видео. Ролик опубликовал Австралийский парк рептилий на своей странице в Facebook.
На видео запечатлено, как кокон осторожно разрывают пинцетом. После вскрытия наружу выбираются десятки паучьих детенышей.
Заснятые пауки относятся к семейству Atracidae, все особи которого обитают в Австралии. Они являются одними из самых опасных пауков в мире, так как токсичность яда этих членистоногих сравнима с цианидом.