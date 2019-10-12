В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Неблагоприятный прогноз погоды сохранится на два ближайших дня, предупреждают метеорологи.
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Штормовой ветер и проливные дожди могут обрушиться на Москву и Подмосковье в ближайшие часы. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.
Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, которую ведомство разместило на своем сайте. Неблагоприятный прогноз сохранится на 12-13 октября, предупреждают синоптики.
«"Желтый" - погода потенциально опасна», - говорится в информационном сообщении.
Ранее стало известно, что в выходные воздух в московском регионе может прогреться до 12 градусов. Синоптики связывают это с прохождением атлантических атмосферных фронтов.