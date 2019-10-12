Умер снявшийся в фильме Тарантино актер Роберт Фостер

В США скончался оскароносный киноактер Роберт Фостер, снявшийся в фильме Квентина Тарантино. Исполнителю роли Макса Черри в фильме 1997 года «Джеки Браун» было 78 лет. Долгое время он лечился от злокачественной опухоли головного мозга, но так и не сумел победить болезнь, сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента актера.

К слову, именно роль в фильме Тарантино принесла Фостеру заветную статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Другой известной работой покойного была роль детектива Макнайта в ленте еще одного культового режиссера США Дэвида Линча «Малхолланд драйв».

В последний раз Роберт Фостер появился на больших экранах два дня назад, во время премьерного показа фильма «Мистер Олимпия», в котором он снялся в одной из ролей.