Зеленский рассказал о шокирующем Европу поведении Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый «майдан». В этом уверен нынешний лидер страны Владимир Зеленский. Накануне он прокомментировал сообщения некоторых европейских СМИ и глав государств, которые оказались в шоке от поведения и революционной риторики Порошенко.

Тот постоянно критикует «формулу Штайнмайера» и выступает против разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

«Вы видели заявления и президента Германии Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации - они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент - не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», – говорится в заявления Зеленского. Которое размещено на странице президентcкой администрации в Facebook.

Любые попытки встать у руля новой революции станут большой ошибкой для Порошенко, подчеркнул нынешний украинский лидер.

На украинский улицах не стихают протесты оппозиции, которые митингуют у здания президентской администрации. Участники протестных акций предупреждают официальные власти, что готовы осадить здание парламента и устроить бессрочную акцию протеста. Колонны демонстрантов неотступно сопровождают сотрудники полиции.