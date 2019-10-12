В Госдуме ответили на слова министра обороны Германии о «Северном потоке - 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» выгодно Германии. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госудмы РФ по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступившей против остановки проекта.

Ананских отметил, что Германия с самого начала говорила о важности «Северного потока – 2» и не меняла своей позиции по этому поводу.

«Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект. Россия имеет обширную историю поставок газа в Германию ещё со времен СССР, и сбоев никогда не было», - сказал депутат в беседе с RT.

Ананских также напомнил, что в газопровод вкладывает средства не только Россия. Останавливать проект нет смысла и никто не собирается этого делать, подчеркнул он.

Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что Россия зарекомендовала себя как надежный партнер в поставках газа. По ее словам, «Северный поток – 2» нельзя остановить, учитывая ход событий и условия договоренностей.