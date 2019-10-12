На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Уверенность в безальтернативности минских соглашений, как основного способа мирного разрешения конфликта на Донбассе - ключевая ошибка президента Украины Владимира Зеленского. В этом уверен депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко.

«Ключевая и стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского – это тезис о безальтернативности минских соглашений. Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», - посетовал парламентарий в интервью телеканалу NewsOne.

Депутат уверен, что для разрешения внутриукраинского конфликта необходимы совсем иные договоренности и переговоры в другом ключе. Ранее Зеленский выразил неудовлетворенность заключенными соглашениями и последовательностью прописанных в них шагов по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины. Свои озабоченности украинский лидер намерен обсудить в «нормандском формате» с главами России, Франции и Германии.

В Совете Федерации отметили, что Владимир Зеленский подтвердил свое намерение достичь мира на Украине, однако в этом ему может помешать «партия войны», сообщает сайт aif.ru. По мнению российского президента Владимира Путина, именно радикалы не позволили Зеленскому обеспечить отвод украинских сил, намеченный в Донбассе на 7 октября.