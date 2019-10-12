Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Бурятии

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии. Огонь вспыхнул в жилом доме в небольшом поселке Саган-Нур Мухоршибирского района республики на площади в 1,5 квадратных метра.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине второго ночи. На место трагедии выехали спасательные подразделения, которые по прибытии на место обнаружили сильное задымление в одной из квартир на пятом этаже.

«При тушении пожара были обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. Двадцать два жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из дома до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования», - говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы девять человек и три единицы спецтехники. Сейчас на месте инцидента работает специальная комиссия, которой предстоит установить истинные причины произошедшего.