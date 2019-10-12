Калифорния в огне: пламя бушует в жилых кварталах Лос-Анджелеса

Более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за лесных пожаров. Пламя бушует в окрестностях Лос-Анджелеса. Уже эвакуированы жители 23 тысяч домов. В Сети появились видео, на котором запечатлено бушующее пламя - лошади вынуждены спасаться из окутанных огнем ферм, водители прорываются по дороге, окруженной пламенем.

Пожарные не смогли отснять 75 построек, погиб по меньшей мере один человек, сообщает CNN. Масштабный пожар произошел из-за неполадок в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric около города Пулга.

В тушении огня задействованы спасатели, авиация и местные жители. В десятках округах принято решение полностью отключить электроэнергию, чтобы избежать возгораний из-за штормового ветра. Без света остались более 800 тысяч человек. Местные жители массовой скупают батарейки. Воду и консервы в окрестных магазинах.

В школах и университетах отменены занятия, а городские больницы работают на резервных системах электроэнергии.