Замминистра обороны Шевцова посетила школьный музей юных участников обороны Ленинграда

Адрес Невский проспект, дом 14 знает весь Санкт-Петербург. На фасаде здания надпись времен блокады «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Ровно 80 лет назад в этом здании, построенном всего за 56 дней, открылась школа № 210, ставшая одним из лучших образовательных учреждений города.

Сегодня в школе работает уникальный музей юных участников обороны Ленинграда, где собраны потрясающие вещи: подлинные игрушки блокадного времени, распашонки для младенцев, сшитые из солдатских портянок, и многое другое.

Точная обстановка комнаты времен блокады воссоздана в небольшом помещении школьного класса. Здесь же - те самые 125 граммов - суточная норма хлеба, сделанного из целлюлозы, отрубей и крох ржаной муки. Можно быть уверенным, что каждый, кто побывал здесь, кто окончил эту школу, по-особенному воспринял историю своей страны. Среди выпускников много известных людей: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер Алексей Герман, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Школа маленькая, мы всех детей знаем по именам - с 1-го класса, как они пришли, и до 11-го, поэтому это очень нас сплачивает», - признается преподаватель школы № 210 Ирина Степанова.

Тут есть все возможности для дополнительного образования. Например, в школе классического балета девочки занимаются шесть дней в неделю, и это помимо основных уроков, но результат того стоит. А три года назад здесь был создан первый в Петербурге отряд военно-патриотического движения «Юнармия».

«Мы занимаемся строевой, огневой, медицинской подготовкой - это очень влияет на личное образование и в дальнейшем может пригодиться на уроках по истории, биологии, химии», - рассказывает ученица 11-го класса школы № 210 Екатерина Кондратова.

Татьяна Шевцова - шеф юнармейского отряда «Заря», поэтому и привезла ребятам весьма внушительный подарок - монументальный труд из 12 томов, посвященный Великой Отечественной войне.

«Вы знаете, что, если сейчас спросить половину европейских стран, кто победил в Великой Отечественной войне, скажут: кто угодно, только не Россия. Поэтому вы должны помнить и знать нашу историю», - заявил заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Также заместитель министра обороны наградила директора школы Татьяну Максимчик медалью «За боевое содружество», оценив таким образом ее огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. И конечно же, возложила цветы к той самой легендарной блокадной надписи на фасаде.