Самый мощный тайфун за 60 лет: в Японии эвакуируют миллионы человек

Почти 10 млн человек в Японии готовятся к эвакуации в связи с приближением к ее побережью тайфуна «Хагибис». В столице Токио и префектурах поблизости 12 октября закрывается большинство ресторанов и магазинов, останавливают движение поездов в метро.

Предупреждение о необходимости начать подготовку к эвакуации в стране получили около 7,6 млн человек, более 1,7 млн человек рекомендовано эвакуироваться. Еще восемь тысяч уведомили об обязательной немедленной эвакуации. В столице уже эвакуируют пожилых людей, жителям большинства районов Токио рекомендуется готовиться к тому же.

Тайфун уже вызвал сильный ливень, сообщает NHK. В ближайшее время выпадет большое количество осадков, ветер может усиливаться до 50 м/с в некоторых районах. Высота волн достигнет 13 метров, также есть угроза наводнений и оползней.