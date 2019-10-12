Трамп отправил в отставку главу министерства внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп оправил в отставку исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности Кевина Макэлинэна. Как пояснил глава Белого дома, чиновник покинул пост по собственному желанию. Его приемника Трамп пообещал назначить на следующей неделе.

«Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор. Поздравляю, Кевин, с отлично проделанной работой», - говорится в сообщении Трамп, которое он опубликован на своей странице в Twitter.

Макэлинэн поблагодарил президента за проявленное доверие и возможность работать на благо страны и Министерства внутренней безопасности.

«Благодаря поддержке президента, за последние шесть месяцев мы совершили значительный прогресс в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом, с которым мы столкнулись в этом году», - прокомментировал свой уход Макэлинэн в Twitter.

О назначении Кевина Макэлинэна на пост исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Дональд Трамп объявил в апреле 2019 года. До этого, службу возглавляла Кирстен Нильсен, которая была отправлена в отставку.