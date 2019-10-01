Зеленский отказался проводить расследование по требованию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой, и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.

«У нас команда одна - служить Украине», - сказал Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил на учениях МВД в Киевской области, комментируя ситуацию по компании Burisma, к которой имел отношение Хантер Байден, сын вице-президента США Джозефа Байдена.

«Понимаю, что это сегодня в СМИ такая "информационная бомба", но хочу всем напомнить, что у нас много важных уголовных дел, как внутри страны, так и международных», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Зеленский добавил, что у него было два разговора с президентом США Дональдом Трампом. Первый - после победы на выборах, а второй - 25 июля.