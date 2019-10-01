Посольство РФ ответило на слова британского генерала о «кибератаках Москвы»

Великобритания придумывает военные угрозы, чтобы обосновать необходимость увеличения бюджета на оборону. Этим в посольстве РФ в Лондоне объяснили заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о кибератаках России на Королевство.

«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно», - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули: вместо обсуждения насущных проблем, лишь выдумываются «угрозы».

Как ранее передавало издание The Daily Telegraph, Картер признавался, что «чувствует себя как на войне», а Россия «представляет собой более серьезную угрозу, чем пять лет назад».