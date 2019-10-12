Ученые обнаружили неожиданную опасность медленной ходьбы

Ученые обнаружили связь скорости ходьбы человека со скоростью старения мозга. Сообщается, что у людей, обладавших в раннем возрасте склонностью к слабым языковым способностям и плохой моторике, в среднем возрасте появилась тенденция к медленной ходьбе.

Объем мозга у тех, кто медленнее ходит, также меньше, а соответственно, меньше и плотность его коры. Также у склонных к этому людей наблюдались и сосудистые болезни. По мнению ученых, опубликованному в научном журнале JAMA, все это является свидетельствами раннего старения мозга.

В эксперименте принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии от 45 лет и старше, за здоровьем которых наблюдали, начиная с трехлетнего возраста. Помимо прочего, «медленные ходоки» и внешне выглядели старше тех, кто ходит быстрее.