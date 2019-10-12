Пентагон подтвердил информацию об обстреле военных в Сирии

В Пентагоне подтвердили информацию о том, что военнослужащие США попали под обстрел турецкой артиллерии в Сирии. Инцидент произошел вблизи сирийского города Кобани.

В американском военном ведомстве отметили, что никто из военнослужащих не пострадал, однако Вашингтон призвал не повторять подобного в будущем. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона.

По данным ведомства, один из снарядов разорвался «в нескольких сотнях метров» от места, где находились американские военнослужащие. В заявлении также уточняется, что Вашингтон уведомлял Анкару о «присутствии сил США» в данном районе.

«США требуют, чтобы Турция избегала действий, которые могут привести к принятию незамедлительных оборонительных мер», - цитирует сообщение ТАСС.

В Пентагоне добавили, что военнослужащие США не отступили от Кобани, а Вашингтон по-прежнему выступает против проведения турецкой операции «Источник мира» в Сирии.

Ранее в министерстве обороны Турции опровергли информацию о том, что военнослужащие США пострадали в результате обстрела по позициям боевиков. Там сообщили, что были соблюдены все необходимые условия для обеспечения безопасности американских военных.