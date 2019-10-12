ООН: около ста тысяч человек покинули дома из-за операции Турции в Сирии

Около 100 тысяч человек покинули свои дома в Сирии после начала военной операции Турции. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, причиной этому послужили сообщения о первых жертвах и пострадавших среди гражданского населения.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что сведения получены из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, в организации подчеркнули невозможность проведения военных операций, несоответствующих нормам международного гуманитарного права. Отмечается, что главными принципами соответствия являются принципы разграничения, соразмерности и предосторожности, препятствующие жертвам среди мирного населения. Слова Дюжаррика приводит РИА Новости.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии с целью создания безопасной зоны. Турецкие силы планируют оттеснить курдов в выбранном районе и переселить в него около двух миллионов сирийских беженцев. С течением времени, стали известны первые потери среди турецких войск – один погибший и трое раненых.