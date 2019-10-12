«Зову его учителем»: космонавт Виктор Савиных о знакомстве с Алексеем Леоновым

Космонавт Виктор Савиных в комментарии «Звезде» отметил, что до сих пор называет учителем Алексея Леонова, который ушел из жизни в 85 лет.

«Все 10 лет, когда я готовился к космическому полету, всегда ощущал его: на тренировках, на разборах тренировок, на пресс-конференциях. Я 10 раз готовился к старту, и три раза он меня провожал в космос. Давал мне "пинок под зад", когда я ставил ногу на ступеньку ракеты. Очень тяжело вспоминать даже, что его нет в живых», - отметил он.

Виктор Савиных добавил, что Алексей Леонов по-настоящему любил космос, и сам был великим человеком.

«Потрясающий. Добрый. Умный. Бескомпромиссный. И любящий космос», - заключил он.

Одиннадцатого октября не стало Алексея Леонова - первого в истории человека, побывавшего в открытом космосе. За это он был удостоен высшей награды - звания Героя Советского Союза. А потом еще раз - за участие в легендарной стыковке космических кораблей СССР и США по программе «Союз-Аполлон», которая, кстати, тоже стала первой.

Свои соболезнования родным Леонова выразили президент РФ Владимир Путин и Министр обороны Сергей Шойгу.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Восемнадцатого марта 1965 года Леонов совершил свой первый космический полет. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд в качестве второго пилота на «Восходе-2» совместно с Павлом Беляевым и стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Следующий полет состоялся в 1975 году - Леонов участвовал в первой стыковке кораблей США и СССР.