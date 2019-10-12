Россия в аномалии: синоптики зафиксировали необычайно теплую для октября погоду

Над большей частью России температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время вся Россия находится «в удивительной аномалии». Например, в Омске был побит температурный рекорд для 10 октября: там воздух прогрелся выше +21 градуса. Причем эта температура продержится еще несколько дней.

На юге азиатской территории и вовсе столбик термометра не опускается ниже +15 градусов.

По мнению Вильфанда, теплая погода связана с множеством факторов, которые стали причиной выноса теплых воздушных масс с юга.

Накануне в 16 регионах Центральной России был объявлен желтый уровень погодной опасности. Россияне успели ощутить заметное похолодание и сильный ветер. Тула и вовсе скрылась под снегом. Похожая ситуация наблюдалась во Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях.