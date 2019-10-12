Мать устроившего в Керчи стрельбу подростка сменила фамилию и переехала

Мать подростка Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже и убил десятки человек, сменила фамилию и переехала. Об этом рассказала бабушка студента Галина.

Она сообщила, что невестка практически с ней не общается и не говорит, где проживает в настоящее время.

«Она фамилию сменила на девичью, съехала с той квартиры, где жила с сыном. Она не говорит, где», - делится Галина.

Бабушка Рослякова добавила, что не знает, что стало с прахом внука и как им распорядилась невестка. Тело подростка было кремировано в Симферополе после окончания следственных действий, сообщает РИА Новости.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса Владислав Росляков вошел в здание и устроил стрельбу из помпового ружья, после чего взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами. Жертвами трагедии стал 21 человек, десятки были ранены.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что одна из педагогов, которая была ранена в ходе перестрелки в Керчи, после многочисленных операций скончалась. Похороны женщины прошли еще минувшим летом, однако информация об этом стала известна лишь накануне.