Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2

Егор Левин
Максим Румянцев
03:09 12.10.2019
Части обшивки, детали двигателя, оружие, обрывки парашютных строп и обмундирования — все сохранилось почти идеально.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Калининградской области поисковики обнаружили разбившийся в годы войны советский бомбардировщик Пе-2. Уцелели фрагменты боевой машины, личные вещи и документы экипажа. Самолет разбился в самом начале войны и пролежал в болоте почти 75 лет.

Пе-2 вошел в пике и угодил в землю примерно на четыре метра. По данным донесений, бомбардировщик не вернулся с задания 18 марта 1945 года. Он был сбит в неравном бою с немецкими истребителями. Убедительные находки, обнаруженные поисковиками, свидетельствуют о том, что члены экипажа сражались до последнего.

Части обшивки, детали двигателя, оружие, обрывки парашютных строп и обмундирования — все сохранилось почти идеально. Глина на многие десятилетия надежно законсервировала все, что осталось от сгоревшего самолета. Мелких фрагментов, различных деталей – не сотни, а тысячи: пуговицы, монеты, обломки личных вещей, парашютные замки.

Все номера предстоит сравнить с архивными данными, но уже сейчас по косвенным признакам поисковики говорят, что точно знают имена погибших героев: ими были пилот Архипов, штурман Федин и стрелок-радист Шепель. В семейном архиве Галины Мирщук, его внучки, сохранились фото и даже письма с фронта.

Родственников двух других членов экипажа еще предстоит разыскать. Найденные останки погибших летчиков в ближайшее время со всеми почестями перезахоронят на одном из воинских мемориалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2019, 22:08
На борт с оружием: как происходит досмотр в Шереметьево на фоне инцидента с пистолетом
Дата12.10.2019, 04:00
Вооружение, тактика, штурм: Россия и Пакистан закончили совместные учения «Дружба-2019»
Дата12.10.2019, 01:55
Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.10.2019, 17:59
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:11 В стране и мире
Мать устроившего в Керчи стрельбу подростка сменила фамилию и переехала
04:00 Армия
Видео
Вооружение, тактика, штурм: Россия и Пакистан закончили совместные учения «Дружба-2019»
03:56 Спорт
Видео
Один в поле: самый преданный фанат поддержал сборную Камбоджи и стал героем Сети
03:22 В стране и мире
Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21
03:09 В стране и мире
Видео
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В условиях невесомости: Китай показал корабль для исследования Марса
Видео
«Замечательный, добрый, умный»: мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне
Видео
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
СМИ: Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.