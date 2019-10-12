Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2

В Калининградской области поисковики обнаружили разбившийся в годы войны советский бомбардировщик Пе-2. Уцелели фрагменты боевой машины, личные вещи и документы экипажа. Самолет разбился в самом начале войны и пролежал в болоте почти 75 лет.

Пе-2 вошел в пике и угодил в землю примерно на четыре метра. По данным донесений, бомбардировщик не вернулся с задания 18 марта 1945 года. Он был сбит в неравном бою с немецкими истребителями. Убедительные находки, обнаруженные поисковиками, свидетельствуют о том, что члены экипажа сражались до последнего.

Части обшивки, детали двигателя, оружие, обрывки парашютных строп и обмундирования — все сохранилось почти идеально. Глина на многие десятилетия надежно законсервировала все, что осталось от сгоревшего самолета. Мелких фрагментов, различных деталей – не сотни, а тысячи: пуговицы, монеты, обломки личных вещей, парашютные замки.

Все номера предстоит сравнить с архивными данными, но уже сейчас по косвенным признакам поисковики говорят, что точно знают имена погибших героев: ими были пилот Архипов, штурман Федин и стрелок-радист Шепель. В семейном архиве Галины Мирщук, его внучки, сохранились фото и даже письма с фронта.

Родственников двух других членов экипажа еще предстоит разыскать. Найденные останки погибших летчиков в ближайшее время со всеми почестями перезахоронят на одном из воинских мемориалов.