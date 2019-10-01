Суд отказал в досрочном освобождении Протасовицкого

Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, который был осужден за драки в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Получим текст решения на руки, почитаем», - сообщил адвокат Протасовицкого.

Известно, что десятого ноября у Протасовицкого заканчивается срок отбытия наказания. По словам адвоката, рассмотрение данного вопроса может «затягиваться, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», пишет Sports.ru.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были освобождены условно-досрочно 17 сентября.