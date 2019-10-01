Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд отказал в досрочном освобождении Протасовицкого

Дарья Муромова
23:52 01.10.2019
Протасовицкий был осужден за драки в Москве вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Суд отказал в досрочном освобождении Протасовицкого
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, который был осужден за драки в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Получим текст решения на руки, почитаем», - сообщил адвокат Протасовицкого.

Известно, что десятого ноября у Протасовицкого заканчивается срок отбытия наказания. По словам адвоката, рассмотрение данного вопроса может «затягиваться, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», пишет Sports.ru.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были освобождены условно-досрочно 17 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.09.2019, 14:08
МИД обвинил США в развязывании визовой войны
Дата01.10.2019, 17:58
Путин поздравил московских суворовцев с юбилеем училища
Дата30.09.2019, 22:55
Первая в истории: Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата01.10.2019, 13:16
Испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» завершатся в следующем году
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:43 Армия
Видео
Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Абакан
00:32 В стране и мире
«Северный поток - 2» построен на 83%
00:25 В стране и мире
Оливер Стоун заявил, что гордится интервью с Путиным
00:05 В стране и мире
Пробка на 10 км: Киевское шоссе перекрыто после массового ДТП
23:54 Спорт
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невозможно узнать: мама парализованного актера Алексея Янина показала сына
Видео
Глава онкоцентра Блохина считает, что конфликт врачей и руководства подстрекает кто-то извне
Видео
Повалены деревья и столбы: ураган «Мортимер» прошелся по Санкт-Петербургу
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Видео
Боярский бросил машину на встречной полосе в центре Петербурга
Видео
Свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.