В Ставрополе проверяют видео со скорой, из которой вывели и бросили инвалида
Запись с камеры видеонаблюдения запечатлела момент, как из машины выгружают пожилого мужчину, который не может передвигаться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Полиция Ставрополя начала проверку после появление в Сети видео, на котором запечатлено, как водитель скорой помощи выгружает из машины пациента-инвалида с инсультом и помещает его на лавочку во дворе. На кадрах видно, что ноги 62-летнего мужчины волочатся по земле.
Сотрудник скорой возвращается к автомобилю, достает из салона пакет с вещами, складывает их рядом с обездвиженным человеком. После чего мужчина закрывает двери машины, а запись на этом обрывается.
Позже выяснилось, что пенсионера привезли даже не по его домашнего адресу. До дома его довели очевидцы.
Местный Минздрав ведет проверку. О ее результатах пока не сообщили.