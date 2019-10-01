В Ставрополе проверяют видео со скорой, из которой вывели и бросили инвалида

Полиция Ставрополя начала проверку после появление в Сети видео, на котором запечатлено, как водитель скорой помощи выгружает из машины пациента-инвалида с инсультом и помещает его на лавочку во дворе. На кадрах видно, что ноги 62-летнего мужчины волочатся по земле.

Сотрудник скорой возвращается к автомобилю, достает из салона пакет с вещами, складывает их рядом с обездвиженным человеком. После чего мужчина закрывает двери машины, а запись на этом обрывается.

Позже выяснилось, что пенсионера привезли даже не по его домашнего адресу. До дома его довели очевидцы.

Местный Минздрав ведет проверку. О ее результатах пока не сообщили.