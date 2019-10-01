В Петербурге проверяют данные о нарушении Боярским правил парковки

ГИБДД Санкт-Петербурга начало проверку после опубликованного в СМИ видео, на котором видно, как машина припарковалась на встречной полосе для общественного транспорта, а из нее вышел человек в берете, очень похожий на артиста Михаила Боярского.

«ГИБДД начнет проводить проверку после публикаций в СМИ, где утверждается, что Михаил Боярский нарушил правила парковки. В ходе проверки будет уточнено, когда был зафиксирован данный факт, ведь на размещенных изображениях нет даты и времени», - сообщили в ведомстве.

Также будет доподлинно установлено, кто был за рулем автомобиля, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ опубликовали видео и фото, на которых автомобиль Mercedes припарковался на встречной полосе на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, и из него вышел человек, напоминающий Боярского.