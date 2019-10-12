Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: после продолжительного лечения умерла Ольга Грищенко - одна из педагогов, раненая во время перестрелки.

По словам исполняющего обязанности директора колледжа Дениса Колесника, преподаватель перенесла не одну операцию и долго лечилась, однако выжить ей не удалось.

«К сожалению, не выкарабкалась», - цитирует его РИА Новости.

Колесник добавил, что похороны прошли минувшим летом. Геращенко проработала в колледже много лет и преподавала там экономические дисциплины.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса Владислав Росляков вошел в здание и устроил стрельбу из помпового ружья, после чего взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами. Жертвами трагедии стали 20 человек, десятки были ранены.