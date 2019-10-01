Два трамвая столкнулись в Москве: видео с места
Три человека пострадали при столкновении трамваев на Ростокинском проезде.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Два трамвая столкнулись на востоке Москвы вечером во вторник, 1 октября. «Звезда» публикует кадры с места ДТП, на которых видно, что вагоны общественного транспорта получили повреждения, а у одного из трамваев разбиты стекла.
После ЧП трем пассажирам потребовалась медпомощь, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
Инцидент произошел на Ростокинском проезде в районе дома 13. Причины произошедшего устанавливаются экстренными службами.