Два трамвая столкнулись в Москве: видео с места

Два трамвая столкнулись на востоке Москвы вечером во вторник, 1 октября. «Звезда» публикует кадры с места ДТП, на которых видно, что вагоны общественного транспорта получили повреждения, а у одного из трамваев разбиты стекла.

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