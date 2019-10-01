Националисты с файерами пикетируют офис Зеленского: видео

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве «Национальный корпус» во вторник провел митинг под лозунгом «Нет капитуляции».

Протестующие выражают несогласие с подписанием представителем Киева «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы в Минске. Они жгут файеры и скандируют речевки.

Как рассказал «Звезде» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сейчас риторика Зеленского по подписанному документу будет сводиться к множеству отговорок, однако стоит понимать, что это делается как раз для того, чтобы успокоить недовольных радикалов.

«Я думаю, что это сейчас делается чисто политически, чтобы успокоить националистов, которые уже подняли в средствах массовой информации Украины целый, так сказать, "вой"», - сказал Азаров.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» и отметил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.

Также контактная группа согласовала график разведения сил на пилотных участках в Золотом и Петровском в Донбассе.