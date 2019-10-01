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«Пиар-ход»: Вячеслав Зайцев раскритиковал модную коллекцию из затонувших в Тулуне вещей

Валентина Пескова
22:12 01.10.2019
Дизайнер из Иркутской области создала модную коллекцию из вещей, которые пережили паводок в Тулуне, назвав ее «Непотопляемая».
© Видео: Mash | Мэш, ВКонтакте © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

В городе Тулун Иркутской области, который пережил в этом году сильнейший паводок, прошел показ необычной коллекции модной одежды. Коллекцию «Непотопляемая» местный дизайнер Светлана Шишкарева решила создать из вещей, которые пережили наводнение после того, как дом модельера оказался под водой. Некоторые из вещей прошли тщательное восстановление.

«Все детали видели стихию. В наших вещах - история всего утонувшего города, история людей», - цитирует Шишкареву паблик Mash.

Предметы «непотопляемой» коллекции модельера продаются по цене от пяти тысяч рублей. Однако пользователи соцсетей после трагедии в Приангарье посчитали затею дизайнера циничной.

«Отняли последнее, что осталось, и устроили цирк. Бред. Не лучше было бы помочь людям?», - написал пользователь Максим Новожилов.

С ними солидарен и авторитетный дизайнер Вячеслав Зайцев, который назвал прошедший модный показ обычной «рекламной акцией».

«Технически предметы из коллекции не были как-то связаны с водой. Это рекламная акция, пиар-ход, не более», - заявил Зайцев порталу «Ридус».

В настоящее время Тулун, который в минувшем июле пережил два наводнения подряд, возвращается к жизни с большим трудом. Как было подсчитано после трагедии, восстановлению в городе не подлежат 450 домов. Некоторые жители жалуются, что до сих пор не могут получить компенсации за свои утраченные жилища.

В начале сентября работу чиновников при решении вопросов ликвидации последствий наводнения раскритиковал Владимир Путин, отметив, что все происходит очень медленно. Президент напомнил, что в результате наводнения без жилья остались свыше 17 тысяч человек.

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