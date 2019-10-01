Пожар на плавбазе у Курил потушили спустя неделю

Возгорание на плавбазе «Петр Житников» около курильского острова Итуруп ликвидирован. Об этом рассказали в морском спасательном координационном центре.

«Возгорание на плавбазе ликвидировано. Экипаж судна готовится к переходу», - заявили там.

Пока неизвестно, пойдет ли судно самостоятельно или его придется буксовать. Место ремонта судна в данный момент определяет судовладелец, пишет РИА Новости.

На плавбазе «Петр Житников» ночью 24 сентября загорелись тары в консервном цехе. ЧП произошло в акватории Тихого океана, в 48 километрах к юго-востоку от Итурупа. С плавбазы были эвакуированы 361 из 420 человек, остальные были привлечены к ликвидации пожара. Пострадавших нет.