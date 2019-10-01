Геннадий Корниенко снят с должности директора ФСИН. Эту информацию со ссылкой на собственные источники сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Также эту информацию подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Да, это так. Тюрьму ждут перемены. И думаю, эпоху Корниенко будут вспоминать как время оттепели», - заявила она.

В Минюсте России «Звезде» не смогли дать ответ на соответствующий вопрос.