Геннадий Корниенко снят с должности директора ФСИН
Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.
© Фото: фсин.рф
Геннадий Корниенко снят с должности директора ФСИН. Эту информацию со ссылкой на собственные источники сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет.
Также эту информацию подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Да, это так. Тюрьму ждут перемены. И думаю, эпоху Корниенко будут вспоминать как время оттепели», - заявила она.
В Минюсте России «Звезде» не смогли дать ответ на соответствующий вопрос.