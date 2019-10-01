В России начинают действовать новые правила выдачи кредитов

С 1 октября российские банки начнут рассчитывать для заемщиков, которые намерены взять кредит на сумму выше десяти тысяч рублей, показатель долговой нагрузки. Соответствующее сообщение распространил Банк России.

Предельная долговая нагрузка – это отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Так, изменения коснутся в первую очередь россиян с высокой долговой нагрузкой. Если долговая нагрузка превышает 50%, кредиторы должны будут заморозить на своих счетах половину предоставляемых кредитов.

Предполагается, что к 2020 году эта планка повысится еще на 15%.