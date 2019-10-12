Поехала продавать машину и пропала: Екатеринбург вторые сутки ищет исчезнувшую девушку

В Екатеринбурге ведутся поиски пропавшей накануне 27-летней Ксении Каторгиной. Девушка поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю еще 10 октября, но с тех пор связи с ней нет.

В поисках задействованы сотрудники полиции и неравнодушные волонтеры. Известно, что показ автомобиля должен был состояться в районе Уралмаша. Мобильный телефон девушки к настоящему времени не доступен.

Также известно, что спустя двое суток после пропажи Каторгиной, автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске. По их словам, на сделку приехали цыгане в компании девушки, очень напоминающей внешне пропавшую екатеринбуржку. У них якобы был паспорт, права и документы на машину, сообщает E1.ru.

Следственный комитет уже завел дело по статье «Убийство». Поиски Каторгиной продолжаются.